Les acteurs s'expriment sur les possibles retours de Domino, Ghost Rider, Agatha et Sue Storm

MAJ du 11/03 :

Une autre actrice a été interrogée quant à une reprise de son rôle dans l'écurie Marvel. Cette fois, il s'agit de Kate Mara qui a tenu le rôle de Sue Storm dans le Fantastic Four de 2015. Celle-ci semble plutôt prête également. Voici ce qu'elle a déclaré :

Mon Dieu, j'aimerais tellement que nous soyons approchés. J'ai hâte que mes enfants soient plus âgés, pour qu'ils puissent voir le film que Jamie (Bell) et moi avons réalisé, parce qu'ils peuvent voir leurs parents dans le film. C'est plutôt cool.

Pour ce qui est du film, elle a également signalé qu'elle n'avait rien de négatif à en dire et que, ajoutant "experience is experience".

Pour rappel, Jamie Bell avait répondu d'une autre manière il y a quelques mois puisqu'il avait répondu "on peut peut-être tenter de rentrer à travers une porte du multivers. Mais s'ils nous voient, ils vont la refermer".

Qu'aviez-vous pensé de Kate Mara dans le rôle ?

- - -

Trois acteurs ayant tenu un rôle au sein d'un film ou une série Marvel ont été interrogés quant à leur possible retour dans les bottes de leur personnage respectif ce week-end. On commence avec Zazie Beetz qui tenait le rôle de Domino dans Deadpool 2 et qui a répondu avec une pointe d'humour :

Je n'ai eu aucune discussion avec Marvel mais j'en parle avec moi-même. Donc, je ne sais pas. Il faudrait que je trouve un scénariste et que je fasse tout le boulot mais peut-être, qui sait ?

Ensuite, c'est Gabriel Luna qui s'est exprimé vis-à-vis de son personnage de Ghost Rider dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. :

J’ai vraiment apprécié. J’avais toujours l’habitude de dire [à propos d’un éventuel retour], je suis tellement fier de ce que nous avons fait, et je le laisse là et l’admire de loin.

Enfin, THR a demandé à l'actrice Kathryn Hahn si elle allait reprendre son rôle d'Agatha Harkness certes, mais dans l'un des prochains films Avengers. Voici sa réponse :

Je ne pense pas. Je pense que je le saurais maintenant.

De votre côté, quel est l'acteur que vous aimeriez voir de retour dans une adaptation de comics ?