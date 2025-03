Le jeu vidéo Marvel 1943: Rise of Hydra pour la fin d'année

Lors du MultiCon de Los Angeles, l'acteur Khary Payton a donné une information qui intéressera les amateurs de jeux vidéo et de comics. En effet, il a révélé une fenêtre de sortie pour le jeu Marvel 1943: Rise of HYDRA dans lequel il double Black Panther . Le jeu d'action/aventure à la troisième personne devrait bien sortir en 2025. Pour être plus prévis, le studio de développement vise une sortie pour Noël, donc en fin d'année, peut-être vers fin octobre/début novembre.

Pour rappel, le jeu avait été annoncé en 2022, et une première bande annonce avait été diffusée en 2024. L'acteur a donné quelques indications sur l'orientation du jeu. Il y aurait une part importante consacrée à la narration et aux cinématiques, et il devrait y avoir du voyage à travers le monde, ce qui n'est pas étonnant venant d'Amy Hennig, la créatrice d'Uncharted.