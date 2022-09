Un jeu vidéo sur Captain America et Black Panther

Il y a presque un an, il était annoncé que le créatrice de la franchise Uncharted, Amy Hennig, supervisait le développement d'un jeu Marvel chez Skydance New Media. Lors du Showcase dédié aux jeux vidéo Marvel et Disney, le jeu, qui n'a pas encore de nom, nous présente ses protagonistes et son contexte historique.

Durant une France occupée pendant la Seconde Guerre Mondiale, Captain America (Steve Rogers), Black Panther (Azzuri), un membre des Commandos Hurlants (Gabriel Jones) et la cheffe du réseau d'espions du Wakanda (Nanali) devront faire équipe pour affonter HYDRA et sans doutes d'autres menaces.

Lors d'un panel de la D23, Amy Henning et Marc Bernardin ont déclaré que le jeu s'inspire du comics Black Panther/Captain America: Flags Of Our Fathers.

Pas de date de sortie ou d'informations supplémentaires pour le moment.