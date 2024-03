Le jeu vidéo Marvel 1943 : Rise of Hydra a son premier trailer

Annoncé il y a un petit moment déjà, le jeu vidéo Marvel 1943 : Rise of HYDRA nous en montre un peu plus sur l'histoire ainsi que sur le lieu dans laquelle elle se déroule. Paris sous occupation nazie, Captain America et Black Panther sont à la poursuite du même objectif. L'affrontement entre les deux héros semble inévitable, mais une union va devoir se créer afin de battre les forces du Crane Rouge.

Le trailer consiste entièrement d'images capturées avec le moteur du jeu, en temps réel. Au vu de l'aspect technique absolument bluffant, en particulier sur la capture de performances des acteurs, le jeu semble bel bien profiter de la puissance des consoles actuelles ainsi que des avancées en terme de moteur de jeu (le trailer est sorti à l'occasion d'un panel sur Unreal Engine, un des plus puissants moteur de l'industrie).

Pour rappel, Amy Henning, créatrice de la saga Uncharted, est aux commandes de ce titre avec Skydance New Media.

Khary Payton est Azzuri, le grand-père de T’Challa et le Black Panther durant la Seconde Guerre Mondiale, tandis que Drew Moerlein incarne Steve Rogers , aka Captain America. Pour les accompagner, Megalyn Echikunwoke est Nanali, une espionne wankandaise, et Marque Richardson joue le rôle de Gabriel Jones, un soldat américain et membre des Commandos Hurlants. Pour finir Lyne Renée incarne Julie, une alliée précieuse de la Résistance et Joel Johnstone est Howard Stark .

L'annonce du cast est aussi accompagné par celui du compositeur, Stephen Barton, qui s'est récemment illustré en co-signant la musique de Star Wars Jedi : Survivor.

Le jeu n'est pas encore prêt de sortir, puisqu'il prévu pour 2025.

Pour celles et ceux parmi vous qui sont anglophones, vous retrouverez la présentation intégrale un peu plus technique ici ainsi que l'article de Marvel.com ici.