Doctor Doom à la tête des Avengers

Comme vous le savez sans doute, à présent que Doom est le nouveau Sorcier Suprême, il est actuellement sur tous les fronts. Et visiblement, cela ne risque pas de changer à travers le titre principal de l'event "One World Under Doom". En effet, les covers et les synopsis des prochains numéros ont été dévoilés.

Et si le numéro 4 confirme une annonce passée de Marvel selon laquelle Doom aurait, tôt ou tard, fort à faire avec Dormammu, l'éditeur s'était bien gardé de nous donner les détails du numéro 5. En effet, nous apprenons aujourd'hui que Doom allait prendre la tête des Avengers afin de repousser l'ennemi du Docteur Strange.

Voici le synopsis :

Dormammu et venu pour Doom, et Doom a survécu. Brisé, épuisé, mais ayant gagné le temps dont il avait besoin, Doom s’assura la victoire. A présent, les héros de la Terre doivent faire un choix : Accepter la domination de Dormammu sur la Terre - ou rejoindre Doom pour défendre la Terre à ses côtés. Doom est à son apogée : avec les héros de la Terre derrière lui, rien ne peut l’arrêter maintenant. Rien de tout cela, si ce n’est le retour inattendu d’un vieil ennemi...

Le synopsis est accompagné par une cover qui devrait ravir tous les fans du super-vilain :

Le numéro 5 sortira le 11 juin.