Les frères Russo veulent juste raconter une bonne histoire pour les Avengers

Lors d'une interview, les frères Russo sont revenus sur leur implication dans les deux prochains films Avengers et notamment sur le fait de ressentir, ou non, une certaine pression. Visiblement, la pression, ils ne connaissent pas. Pour eux, le plus important est la narration. Voici ce qu'ils ont déclaré :

Nous avons réalisé tellement de ces films à la suite que vous oubliez la pression, en quelque sorte. Le travail est si vaste et si intense que vous ne pouvez pas vraiment vous demander : "Bon, qu'est-ce que les gens vont ressentir ou penser à ce sujet ? Tout ce à quoi vous pensez, c'est "est-ce une bonne histoire que nous voulons raconter ou non ? Pourquoi le faisons-nous ?". Nous sommes focalisés exclusivement sur la narration à l'heure actuelle. Et c'est ce qui nous a fait revenir - une idée pour une histoire pour laquelle nous nous étions dit "C'est vraiment, vraiment une histoire intéressante à raconter". Et maintenant, nous nous focalisons sur l'exécution de cette idée, tout simplement. La pression et la peur sont généralement à l'origine d'une très mauvaise prise de décision. En espérant que nous resterons calmes et que nous continuerons à raconter les histoires telles que nous aimons les voir.

Pour finir, les frères Russo ont également confirmé qu'ils trouvaient très intéressant de pouvoir jouer avec les liens qui unissent les différents films de la saga du Multiverse précisant qu'il s'agissait là de "l'une des choses plus uniques que le MCU puisse faire que d'autres formes de narration cinématographique ne peuvent pas faire".