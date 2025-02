Your friendly neighborhood Spider-Man : une saison par an

Comme vous le savez sans doute, il devient délicat de parler de "saisons" depuis quelques temps. A l'origine, une saison correspondait à une année. Autrement dit, une série diffusée de 2002 à 2003, comptait deux saisons. Mais avec l'arrivée du streaming, ce calcul est devenu plus compliqué. On peut penser à Squid Game qui a deux saisons en un an ou, à l'inverse, Stranger Things et ses quatre saisons en neuf ans. Et bien sûr, nous ne parlons pas des saisons partie 1, partie 2, partie 3 à la Cobra Kaï.

Mais pour notre animé Your friendly neighborhood Spider-Man , qu'en est-il ? Eh bien sachez que c'est confirmé. Pour le coup, il n'y aura rien de bien compliqué puisqu'il s'agira d'un classique un an = une saison. Et cette cadence débute dès maintenant avec la saison 2 annoncée pour 2026.

Autre bonne nouvelle, sachez également que le premier épisode est à présent disponible sur youtube. Pour les intéressés, c'est par ici. Eh bien sûr, pour l'intégralité pour la saison 1, rendez-vous sur Disney +.

