Le combat entre Spider-man et Kraven s'achève par une mort

Attention, cette news contient un spoiler d'Ultimate Spider-Man #14. Si vous désirez garder la surprise lors de votre lecture, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre tour.

Lors du dernier arc d'Ultimate Spider-Man , Kraven le chasseur est parvenu à prendre le dessus sur Peter Parker et Harry Osborn . Le membre des Sinister Six du Caïd a mis ensuite en place une terrible chasse à l'homme durant laquelle l'objectif est simple : vivre ou mourir, tuer ou être tué. A ce petit jeu, Parker et Osborn sont en désaccord. Pour Osborn, il n'y a pas à hésiter, il faudra tuer Kraven. Pour Parker, il ne faut pas aller jusque-là et ce, bien que Kraven connaisse l'identité secrète de Peter.

Et malgré l'aide de l'Homme-Taupe, Parker et Osborn ne parviendront pas à arrêter Kraven. Tout du moins, pas sans un décès. En effet, alors qu'il était à la merci de Peter, ce dernier refuse de le tuer. Un moment d'hésitation qui permet à Kraven de sortir un pistolet et de faire feu. La balle touche Peter sur le côté et finit par se loger dans la tête d'Harry qui s'écroule.

La fin du numéro n'est pas beaucoup plus joyeuse. Après une intervention de Mysterio , Peter est de retour aux côtés des siens. Et à présent que son secret est dévoilé, il ne voit qu'une solution à proposer à Mary Jane : la fuite.