Marvel annonce Pooluminati pour le 26 mars

Les X-men, les Quatre Fantastiques, les Avengers... tout ça, c'est bien beau... mais que diriez-vous d'une VERITABLE association ? C'est ce que semble vouloir vous proposer Marvel avec une toute nouvelle série autour de Deadpool : Pooluminati. Le principe est simple : mettre en avant dans une seule et même série la crème de la crème des Deadpool à travers tout le Multiverse.

Voici le synopsis :

Deadpool et sa fille Ellie s'embarquent dans une aventure inter-dimensionnelle pour prouver qu'ils sont dignes de rejoindre les prestigieux rangs des Pooluminati. Mais quels sombres secrets vont-ils découvrir durant leur voyage ?

Et voici quelques images :

Le titre sera écrit par Zac Gorman (Fantastic Four Infinity Comic) et Alexis Quasarano (Deadpool) et dessiné par Enid Balam (TVA) et Todd Nauck (X-Men ’97).