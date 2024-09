Une série Deadpool/Wolverine pour janvier 2025

Il n’est jamais trop tard pour profiter du succès du film Deadpool/Wolverine qui a extrêmement bien marché au cinéma. Marvel avait déjà proposé une mini-série Deadpool & Wolverine: WWIII quelques mois avant la sortie du film. Cette fois-ci, c'est une série régulière qui sera proposée pour début 2025. On y retrouvera un habitué des personnages avec Benjamin Percy (Wolverine, Ghost Rider) qui a déjà écrit le mercenaire disert dans les comics Wolverine et X-Force, avec Joshua Cassara (X-men, X-Force) pour les dessins.

Au niveau du pitch, les deux personnages seront réunis pour faire face au retour d’un vilain connu des X-men et à des révélations sur leur passé commun. L’auteur précise que la série était déjà en développement avant la sortie du film et qu’il ne s’inspire pas nécessairement du film. La série sera plus influencée par l'ambiance des films d'action des années 80.

Rendez-vous en janvier 2025 sans plus de précisions pour lire le premier numéro en VO.