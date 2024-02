Une mini-série Deadpool/Wolverine à venir

Marvel a annoncé l'arrivée prochaine d'une mini-série en 3 numéros intitulée Deadpool & Wolverine: WWIII. Comme le titre l'indique, les deux personnages s'uniront alors que la Troisième Guerre Mondiale éclate, et ils se confronteront au mystérieux Delta. Le scénariste sera Joe Kelly, accompagné aux dessins par Adam Kubert. Les auteurs nous promettent du sang, de l'horreur et de l'humour. Deadpool & Wolverine: WWIII #1 sortira le 1er mai. Juste avant le film Deadpool and Wolverine prévu pour fin juillet, ça tombe bien !