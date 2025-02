Résumé des annonces Urban Comics pour juin 2025

Urban Comics a fini ses annonces pour mai, juin & juillet 2025. MDCU a fait un récapitulatif des annonces faites pour chaque mois qu'on n'a pas abordées sur le site, et on continue avec le mois de juin. Un mois où on met en avant Superman à travers plusieurs publications, on lance la collection DC Prime qui fait suite à la collection DC Infinite et il y a la suite de Void Rivals.

6 juin :

- Batman & Robin Année Un tome 1 par Mark Waid & pour 20 €. Contenu VO : BATMAN & ROBIN YEAR ONE #1-6.

SYNOPSIS : Alors que Bruce Wayne vient officiellement d'adopter l'orphelin Dick Grayson qu'il forme comme son acolyte, un mystérieux nouveau patron du crime appelé le Général tente de s'approprier les rues de Gotham en annihilant la mafia locale... A la recherche de réponses, Batman et Robin vont devoir mener l'enquête mais aussi gérer les deux aspects de leur relation en tant que père et fils et duo dynamique !

- Poison Ivy Infinite Tome 5 par G.Willow Wilson & Marcio Takara pour 22 €. Contenu VO : Poison Ivy #25-30 + Poison Ivy / Swamp Thing: Feral Trees #1.

SYNOPSIS : Alors qu'elle doit s'accommoder à sa nouvelle vie et à ses pouvoirs pleinement retrouvés, Poison Ivy reprend sa guerre pour l'équilibre du monde naturel. Sa dernière mission en date : rétablir la vie dans les zones humides entourant Gotham City , que les déchets industriels de la ville ont ravagées. Mais ses objectifs sont bouleversés lorsqu'elle fait involontairement ressurgir un lieu qui remonte aux origines de Gotham et avec lui... quelque chose d'affamé. Pendant ce temps, des incendies purificateurs brûlent à travers l'Amérique, cherchant à débarrasser le pays de l'influence humaine. Et, même sans qu'elle ne le sache... Poison Ivy elle-même est à blâmer.

- Superman Le Dernier Fils (2006) par Geoff Johns & Adam Kubert pour 17 €. Contenu VO : Action Comics #844-846, 851 & Annual #10-11.

SYNOPSIS : Un vaisseau spatial s'écrase en plein Metropolis : à l'intérieur, un jeune enfant. Superman prend sous son aile le rescapé et découvre qu'il vient, comme lui, de Krypton . Mais quel est le secret de ce « Dernier Fils » ?

- Superman Origines Secrètes (2009) par Geoff Johns & Gary Frank pour 20 €. Contenu VO : Superman: Secret Origin #1-6.

SYNOPSIS : Quand le jeune Kal El, dernier survivant de Krypton , a atterri dans la petite bourgade de Smallville au Kansas, il fut recueilli par un couple de fermiers chaleureux et aimants. Des années plus tard, la découverte de ses pouvoirs l'amène à endosser un costume reconnaissable entre mille et à aider son prochain en tant que bienfaiteur de l'humanité : Superman ! Mais son arrivée à Metropolis provoque la jalousie du machiavélique magnat, Lex Luthor...

13 juin:

- Void Rivals tome 3 par Robert Kirkman & Lorenzo De Felici pour 18 €, avec une couverture variante pour 20 €. Contenu VO : Void Rivals #13-18.

SYNOPSIS : Hot Rod et Pythona se dirigent tous deux vers l’Anneau Sacré. Leur arrivée sera t-elle synonyme d’espoir, ou du plus grand des périls pour ses habitants ? Au même moment, la loyauté de Darak, de retour sur Agorria, est mise à l’épreuve par son père… Sera t-il capable d’enfin prouver sa valeur, et si possible avant que la guerre n’éclate pour de bon et n’embrase l’Anneau Sacré ?

20 juin :

- Superman for All Seasons (Edition 2025) par Jeph Loeb & Tim Sale pour 25 €. Contenu VO : Superman: For All Seasons #1-4.

SYNOPSIS : Smallville, Kansas. Le jeune Clark, élevé par Jonathan et Martha Kent , ses parents adoptifs, découvre en grandissant qu'il possède des capacités hors du commun. Après avoir sauvé un habitant d'une tornade, il découvre qu'il vole, qu'il dispose d'une force surhumaine, et de sens extrêmement développés. Le temps passe, Clark finit de prendre son envol, pour Metropolis et une future carrière de journaliste, loin de se douter que pour lui, l'histoire ne fait que commencer...

- Superman Kids par Collectif pour 12 €. Contenu VO : Superman Adventures #1-2 ; Superman Adventures #17-18 & Superman Adventures #41.

SYNOPSIS : Superman est sans aucun doute le super-héros le plus iconique de l'histoire du comics. Depuis 85 ans, l'Homme d'Acier fascine des générations d'enfants qui ont dévoré ses aventures, aussi bien à la radio, sur petit et grand écran, mais surtout dans les pages de bandes dessinées ! Aussi est-il grand temps d'enfiler cape et collants pour (re)découvrir l'univers de Superman avec ses meilleures histoires, et de relever tous les défis au travers de nombreuses pages de jeux. Prêts à rejoindre la Super-Famille ?

27 juin :

- Batman Ghost of Gotham tome 1 par Tom Taylor & Mikel Janin pour 20 €. Contenu VO : Detective Comics #1090-1096.

SYNOPSIS : Il y a de cela des années, les meurtres de Thomas et Martha Wayne ont marqué durablement la ville de Gotham, et bouleversé à jamais le destin de leur fils, Bruce. Mais un mystère demeure autour de cette nuit à Crime Alley et de l'origine tragique du Chevalier Noir , et ce mystère s'apprête aujourd'hui à être révélé. Alors que Batman n'a d'autres choix que de contempler sa propre mortalité après une longue carrière à combattre le crime, et que les cadavres s'empilent suite à l'apparition d'un nouveau psychopathe en ville, les fantômes de Gotham pourraient bien finir par le rattraper.

- Justice League Unlimited tome 1 par Mark Waid & Dan Mora pour 18 €. Contenu VO : DC All-In Special #1 + Justice League Unlimited #1-4.

SYNOPSIS : Suite aux événements d’ABSOLUTE POWER, la Ligue de Justice se reforme avec un objectif précis : ouvrir les portes de leur quartier général, la Tour de Garde , à tous les héros de l'univers DC pour une Ligue plus forte et unie que jamais ! Alors que nos héros tentent de percer le mystère de la disparition de Darkseid, une course se dessine entre héros et méchants pour contrôler les capacités métahumaines. Un combat qui menace de détruire tout ce que la Ligue a construit - à moins qu'un traître en leur sein ne les détruise en premier…

- Superman Dark Prophecy tome 1 par Joshua Williamson, Dan Mora, Eddy Barrows, & LAURA BRAGA pour 22 €. Contenu VO : SUPERMAN #19-24 + SUPERMAN : LEX LUTHOR SPECIAL #1 + SUPERWOMAN SPECIAL #1.