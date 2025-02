Les séries TV Nova et Strange Academy en pause

Marvel a récemment changé leur façon de faire des séries TV. Désormais, de manière plus traditionnel, le studio lance de multiples projets, et seul les meilleurs finiront par sortir. Une volonté de proposer un processus plus réfléchi de validation des séries. Dans cette optique, le développement de trois séries ont été impacté et ont été mis en pause : Nova, Strange Academy et Terror, Inc.

Nova est actuellement la série la plus avancée, avec comme scénariste et showrunner Ed Bernero (Criminal Minds). Strange Academy est basé sur le comics éponyme, avec Wong à la tête d'une école de magie. Et le comics Terror Inc. était centré sur Terror, un anti-héros qui pouvait phagocyter des parties d'autres corps pour prendre ses habilités et mémoires. Ces trois séries ont bien été validées par Marvel, et finiront par être produites. Elles ne sont juste plus prioritaires pour Marvel.