L'annonce est assez inattendue, elle est pourtant bien réelle. Les éditeurs en chef de Marvel et de DC ont annoncé conjointement l'arrivée d'un crossover regroupant les héros des deux univers. Prévu pour la fin d'année 2025, il sera composé de deux one-shots : DC/Marvel et Marvel/DC. Pas plus de détails pour le moment. L'annonce fait suite au succès des rééditions des précédents crossovers entre les deux maisons d'édition.