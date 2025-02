Les Superior Avengers de Doom se mobilisent

Avec Doom aux commandes suite à l'event One World Under Doom, il va sans dire que beaucoup de choses vont changer dans l'univers Marvel. L'éditeur ne l'a d'ailleurs pas cacher, avec le super-vilain qui possède les pouvoirs de Sorcier Suprême, un grand ménage va être fait et les Avengers et les Fantastic Four seront les premiers à mordre la poussière. Mais une question se pose. Avec les Avengers en moins, qui prendra leur place ?

Eh bien il semblerait que ce cher Doom a une réponse toute trouvée à ce sujet : une nouvelle équipe. Nommée Superior Avengers, il s'agira d'une version latverienne des Avengers dans laquelle ces puissants héros prennent l'apparence de super-vilains Marvel.

La cover du deuxième numéro de Superior Avengers, dont la sortie est prévue le 11 mai, nous donne un bel aperçu de ladite équipe. La voici :

Diablo , le maître alchimiste qui a longtemps tourmenté les ennemis jurés de Doom, les Quatre Fantastiques." data-placeholder="Traduction" data-ved="2ahUKEwj3nMa7jtCLAxVDTKQEHRyxMTUQ3ewLegQIBxAV" dir="ltr" id="tw-target-text" style="text-align: justify;">Leur première mission : traquer Diablo, le maître alchimiste qui a longtemps tourmenté les ennemis jurés de Doom, les Quatre Fantastiques.

Pour rappel, Superior Avengers sera écrit par Steve Foxe (New Champions) et dessiné par Luca Maresca (X-Men: Forever). Le premier numéro est prévu pour le 16 avril.