Une nouvelle série Predator pour le mois de mai

Marvel vient d'annoncer une toute nouvelle série Predator. Intitulée Predator: Black, White & Blood, le titre tiendra en quatre numéros et se déroulera tout au long de l'histoire de l'univers Predator. Le petit dernier de la lignée noir, blanc, rouge présentera une nouvelle variété de Yautja et ce, dans des décors aussi variés que le fin fond de l'Australie et l'époque féodale.

L'équipe créative autour du premier numéro sera composée de Joe Kelly (Amazing Spider-Man ), Álvaro López (Beware the Planet of the Apes), Sarah Gailey (White Widow), Fran Galán (Carnage), Eliot Rahal (Bleed Them Dry) et Brian Level (Star Wars: Vader — Dark Visions).

La sortie est prévue pour le 21 mai soit avant les prochains films Predator.