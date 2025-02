[Review VF] Scarlett, Mission Spéciale

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Scarlett, Mission Spéciale, écrit par Kelly Thompson et dessiné par Marco Ferrari. Il sort le 14 février pour 18 euros. Il contient les titres US Scarlett #1-5.

Shana « Scarlett » O'Hara est sur le point d'entreprendre la mission la plus dangereuse de sa carrière: infiltrer la mystérieuse organisation japonaise du Clan Arashikage, pour percer les secrets de leur nouvelle et mystérieuse arme. Sa seule piste est son ancienne partenaire, Jinx, devenue membre active au service des Arashikage. Scarlett n'a d'autres choix que d'utiliser ses compétences très particulières pour survivre sous couverture... et lever le voile sur une nouvelle source d'énergie qui pourrait bien bouleverser les rapports de force de la planète entière. SCARLETT est l'occasion pour Kelly THOMPSON (BIRDS OF PREY, Black Widow) d'ouvrir le coffre à jouets de l'Energon Universe pour y faire ce qu'elle sait faire de mieux : un récit d'espionnage ultra rythmé, autour d'un personnage féminin badass et extrêmement bien caractérisé.

Je vous offre... mes talents.

En ce mois de février, Urban Comics propose non pas un titre de l'univers G.I. Joe, mais deux : Scarlett et Destro. Concernant Destro, le titre avait clairement suffisamment de qualités pour pouvoir plaire au plus grand nombre (notre review est disponible ici). Qu'en est-il de Scarlett ? Eh bien disons que c'est déjà plus compliqué.

Si le premier titre avait déjà son lot d'affrontements, il n'arrive pas à la cheville de Scarlett sur ce point qui est un récit bourré d'action, énervé et dynamique. Les moments plus posés se comptent sur les doigts de la main et, à l'inverse, les scènes de combat sont légion. Et c'est tant mieux car côté récit, non seulement il tient en deux lignes mais, en plus, il n'a pas vraiment de conclusion. Il s'agit d'une fin qui laisse clairement présager une suite sauf que Scarlett est une mini-série complète. Autrement dit, la suite se tiendra dans une autre série. Pas très pratique lorsque le lecteur n'est pas au fait de l'univers G.I. dans son ensemble.

Concernant le traitement des personnages, il est plutôt bon, chose assez incroyable lorsque l'on sait que les deux personnages principaux, Scarlett et Jinx, mettent beaucoup de temps à se rencontrer. Merci aux scènes de flashback et au talent de Kelly Thompson qui est parvenu, malgré cette difficulté, à mettre en place de véritables liens entre les deux femmes.

Au final, vous avez un récit plutôt divertissant, qui se lit vite mais essentiellement tourné vers l'infiltration et l'action. Si c'est ce que vous appréciez, c'est un titre pour vous. Si vous désirez un récit plus posé ou avec plus d'échanges entre les personnages, il vaut sans doute mieux passer votre tour.

La voilà. Elle est... superbe.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est plutôt sobre. Il y a de bonnes idées en terme de mise en scène mais les mouvements des personnages ne suivent pas forcément. Dans la partie infiltration avec des personnages plus statiques, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque l'on est vraiment dans une partie avec plus d'action ou de combats, il n'est pas rare d'avoir des cases un peu plus discutables. Dommage.

Enfin, les covers et les variant covers attirent l'oeil et certaines sont même assez incroyables comme celle d'Eric Canete pour le numéro 3 ou celle de David Mack pour la variant cover du premier numéro.

En bonus, vous trouverez plusieurs variant covers.