[Review VF] Destro : Seigneur de guerre

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Destro : Seigneur de guerre, écrit par Dan Watters et dessiné par Andrei Bressan et Adriano Lucas. Il sort le 14 février pour 18 euros. Il contient les titres US Destro #1-5.

James McCullen Destro XXIV est l'homme derrière M.A.R.S. Industries, leader incontesté de la vente d'armes de haute technologie aux puissances mondiales... Mais l'émergence de l'Energon a tout changé. Alors que les ambitions de Destro grandissent, les « jumeaux pourpres » Tomax et Xamot Paoli émergent pour détruire leurs concurrents, et Cobra Commander réalise que son allié de fortune pourrait bien devenir son plus grand rival.

La guerre va connaître une révolution. Et comme toujours, le clan Destro sera aux avant-postes.

Destro : Seigneur de guerre est un titre très bien construit. Le scénariste prend le temps durant les deux numéros de mettre les pièces en place. Il s'agit de numéros plutôt calmes mais solides et qui sont on ne peut plus suffisant pour cerner les personnages principaux. De là, le titre prend ensuite un ton bien plus énervé avec de nombreuses scènes d'action mais sans, pour autant, que le scénario soit délaissé. Ainsi, les explosions laissent tantôt place à de la politique, tantôt à de la manipulation si bien qu'à un moment, on se demande si ce n'est pas le scénariste qui s'amuse avec le lecteur.

Après, il y a des idées qui ne sont que survolées et certains thèmes ne sont pas assez approfondis pour être véritablement considérés en tant que tel mais bon... vu le nombre de pages, ce n'est pas si surprenant. Avoir un récit complet, plutôt solide, divertissante et sans réelle fausse note est déjà pas mal.

Côté personnages, nous sommes plutôt bien servis. Le personnage de Destro en lui-même est plutôt distrayant malgré le fait que son approfondissement mette un peu de temps à se mettre en place. Son design est assez incroyable et on voit bien que les dessinateurs s'en donnent à coeur joie. Concernant les autres, nous voyons surtout Xamot et Tomax qui représentent, en tant que rivaux, la menace principale de Destro. A l'inverse, si vous êtes fan du Cobra Commander, sachez qu'il ne fait ici que quelques apparitions et qu'il faudra vous contenter de son rôle dans le grand final.

Tu porteras une couronne forgée de tes pêchés.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assez Al éatoire. Globalement, elle est plutôt bonne. Par contre, il arrive parfois que certaines cases aient un aspect général "vite fait, bien fait". Le manque de détail et les approximations donnent un côté expéditif sur certaines cases. C'est plutôt perturbant et d'autant plus difficile à concevoir lorsque lesdites cases se trouvent sur une planche qui, pour le reste, était parfaitement acceptable. Pour le reste, le découpage est plutôt convenu mais la mise en scène, relativement dynamique, permet d'effacer quelque peu ce léger manque d'audace. Bonnes covers.

En bonus, vous trouverez les couvertures alternatives.