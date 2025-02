Captain America : Brave New World devrait dépasser le résultat final de The Marvels dès son lancement

La sortie de Captain America : Brave New World est à présent imminente. C'est donc sans surprise que les projections et autres estimations commencent à pointer le bout de leur nez. Et dans le cas présent, si lesdites estimations sont justes, le petit dernier de l'écurie Marvel devrait plutôt bien s'en tirer.

En effet, on parle d'un premier week-end allant de 80 à 85 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et de 110 millions à l'internationnal. Au total, le film devrait donc atteindre les environs des 200 millions de dollars dès son lancement. En d'autres termes, il devrait dépasser en quelques jours les recettes que le filn The Marvels avait obtenu durant l'intégralité de son exploitation dans les salles obscures.

Enfin, on notera également que la compétition concernant le film est jugée comme étant faible aux Etats-Unis actuellement. Tout porte donc à croire que le film devrait prendre la bonne direction.