Tom Taylor renouvelle son contrat d'exclusivité chez DC Comics

Ravis du travail de Tom Taylor chez DC Comics ? Alors vous serez sans doute plus ravis encore d'apprendre que le scénariste va continuer chez DC Comics... et seulement chez DC Comics. C'est Taylor qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux accompagné de jolies photos aux côtés de Jim Lee et Marie Javins.

Nous ignorons la durée de ce nouveau contrat. Nous pouvons juste rappeler que le précédent avait été signé trois ans auparavant.

Pour rappel, Ton Taylor est connu pour avoir scénarisé les comics Injustice et DCeased mais, bien sûr, il est intervenu sur de nombreuses autres séries.