Sinestro Corps War et Blackest Night, deux oeuvres incontournables de DC Comics

Geoff Johns sur l'univers des Green Lantern, c'était quelque chose. A tel point que pour de nombreux lecteurs, il s'agit d'une période incontournable des Green Lantern et de DC Comics au sens large. Et si vous avez commencé les comics aux alentours de 2007, c'était peut-être même tout simplement votre première claque dans l'industrie de la BD américaine. Laissez-nous vous expliquer pourquoi son run est unique et en quoi son Sinestro Corps War et son Blackest Night ont tant marqué les esprits.

Sinestro Corps War :

Blackest Night :

Et vous, quel est le comics qui vous a mis une claque lors de sa sortie ?

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/secteur_2814

Youtube : https://www.youtube.com/@secteur_2814

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/secteur_2814/