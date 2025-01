[Sorties Comics] Mercredi 22 Janvier

Panini Comics

Joe Kelly, Steven T. Seagle, Chris Bachalo, Adam Kubert…



Entre fin 1998 et début 1999, les deux principales séries mutantes proposent deux crossovers, Children of the Atom et The Hunt for Professor X, signés par Joe Kelly et Steven T. Seagle, sur des dessins de Chris Bachalo et Adam Kubert, entre autres.

(Contient les épisodes US Uncanny X-Men (1963) 360-365, X-Men (1991) 80-84, X-Men Unlimited (1993) 22 et X-Men (1998) 1/2, précédemment publiés dans BESTSELLERS : X-MEN 2-3, MARVEL MEGA HORS SERIE 8 et inédit)

Prix : 36€