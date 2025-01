Replay du twitch du jeudi 23/01 : Green Lantern, Frieren, les adaptations de comics de 2025 et bien plus

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible durant quelques jours. Pour les intéressés, Vous trouverez l'intégralité du live ici.

Et pour ceux qui ne sont intéressés que par un sujet précis, voici les liens des différentes parties (si ce n'est celle autour de Frieren pour cause de son de trop mauvaise qualité) :

Les adaptations de comics qui vous attendent en 2025 :

Pourquoi nous trouvons le Sinestro Corps War incroyable :

Pourquoi nous trouvons Blackest Night incroyable :

Sony et les critiques cinéma (ou pourquoi le PDG sortant de Sony a craqué) :

Pour rappel, le Secteur 2814 est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/secteur_2814

Youtube : https://www.youtube.com/@secteur_2814

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/secteur_2814/

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Pour commencer ce nouveau live, nous vous présenterons un nouveau numéro de notre rubrique un avant / un après qui, cette fois, sera placé sous le signe des comics et plus précisément des comics Green Lantern. Ensuite, nous basculerons du côté manga de la force puisque nous vous présenterons Frieren, un shônen qui brise de nombreuses barrières pour nous proposer un voyage plein de poésie et de mélancolie. Après cela, nous vous donnerons notre avis sur les adaptations de comics qui nous attendent en 2025. Enfin, nous terminerons avec un petit débat : Quelle est la place des critiques spécialisées dans le monde du cinéma ?

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/secteur_2814, bonne journée à tous !

