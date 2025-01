Les Tortues Ninja en une aprem'

Les Tortues Ninja ont débarqué en 1984 aux Etats-Unis. Créé par Kevin Eastman et Peter Laird à travers le comics "Teenage Mutant Ninja Turtles", le succès est immédiatement au rendez-vous. Un succès qui donnera lieu à beaucoup d'autres séries de comics, des films, des dessins animés, des jeux et bien d'autres choses. Car si aujourd'hui, les Tortues sont un peu passées de mode, à l'époque, il y a clairement eu une TMNT mania. Avec autant de matériel, il peut être difficile de savoir par où commencer. Pas de panique ! Notre rubrique va vous donner les clés pour faire le tour des tortues les plus célèbres de la BD américaine et ce... en une aprem' ! COWABUNGA ! BOOYAKASHA !

