[VF] Sorties Comics de janvier 2025

Panini Comics

Le symbiote Carnage a massacré beaucoup de monde au cours de l'événement Summer of Symbiotes, mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et il a désormais Eddie Brock en ligne de mire. Mais celui-ci étant introuvable, le sanguinaire symbiote s'en prend à son fils Dylan ! Au programme : Venom, l'Anti-Venom et un nouveau look pour Carnage ! Nous vous proposons dans un unique album le crossover entre les séries Carnage et Venom, cet album est donc à la fois la suite du 100% MARVEL VENOM T06 (sortie en novembre 2024) et du 100% MARVEL CARNAGE T01 (sortie en août 2024) ! Les deux personnages sont toujours très populaires auprès des fans, et encore plus depuis la sortie du film Venom : Let There Be Carnage !

Prix : 22€