[Sorties Comics] Jeudi 02 Janvier

Panini Comics



Pas de note

Al Ewing, Joe Bennett, Lee Garbett



Bruce Banner a beau être mortel, Hulk, lui, ne l’est pas. Lorsque la nuit tombe, le Titan Vert revient inlassablement à la vie après avoir franchi une mystérieuse porte verte. Toutes les personnes ayant été irradiées par des rayons gamma connaissent cet accès vers un autre monde. Partant à leur rencontre, Hulk amorce un périple au cours duquel la mort l’attend à chaque instant.

(Contient les épisodes US Immortal Hulk (2018) 1-30, Immortal Hulk: The Best Defense (2018) 1, Defenders: The Best Defense (2019) 1, Absolute Carnage: Immortal Hulk (2019) 1 et Avengers (2016) 684 (I), précédemment publiés dans MARVEL LEGACY : AVENGERS – NO SURRENDER, MARVEL MUST-HAVE : IMMORTAL HULK, 100% MARVEL : IMMORTAL HULK 2-6 et APOCRYPHES)

Prix : 70€