Résumé des annonces Urban Comics pour avril 2025

Urban Comics a fini ses annonces pour mars-avril 2025. MDCU a fait un récapitulatif des annonces faites pour chaque mois qu'on n'a pas abordées sur le site, et on finit par le mois d’avril. Un mois consacré avec l’arrivée des titres DC du nouveau label Elseworlds, des suites de séries indépendantes avec la suite de Nice House of the Lake et la fin d’Absolute Power qui marque la fin de la période DC Infinite.

4 avril :

- Briar La Rebelle au bois dormant tome 2 (Dernier Tome) par Christopher CANTWELL et Alex Lins pour 19 €. Contenu VO : Briar #5-8.

SYNOPSIS : Après avoir éliminé Rampe-Mort, l'homme de main de sa marraine Grendrid, Briar et ses compagnons d'aventures arpentent les terres d'Arquepierre avec la ferme intention de mettre un terme à son avènement diabolique. Mais malgré leurs intentions chevaleresques, leur réputation de chasseurs de primes les précède et leur cause bien plus de soucis que prévu. À l'approche du château de son adversaire, le mystère s'épaissit autour de la malédiction qui affecte Briar, et L'Araignée semble en savoir plus que ce qu'elle prétendait jusqu'alors.

- Superman : The Space Age par Mark Russell et Mike Allred pour 25 €. Contenu VO : Superman - The Space Age #1-3.

SYNOPSIS : 4 octobre 1957. Le lancement du Satellite Spoutnik inaugure une nouvelle ère pour l'humanité, basée sur l'exploration spatiale, l'avancée technologique et... Superman. Fraîchement arrivé à Metropolis, ce dernier découvre un monde rempli de promesses mais aussi d'injustices. Accompagné de ses futurs coéquipiers de la Ligue de Justice , Superman va tout faire pour apporter la paix et l'espoir dans une époque où les événements politiques et sociaux s'entremêlent aux grandes menaces cosmiques !

11 avril :

- Batman : Gotham by Gaslight – Nouvelle Edition par Brian Augustyn, Jeff PARKER, Mike MIGNOLA, Eduardo BARRETO et Evan Doc SHANER pour 18 €. Contenu VO : Batman: Gotham By Gaslight + Master of the Future + Convergence: Shazam! #1-2.

SYNOPSIS : 1880. Le légendaire Jack l'éventreur est l'ennemi public no 1 et sévit dans les rues de Gotham. Mais dans cet univers alternatif, le tueur en série va se heurter à une autre légende nocturne : Batman. Pris dans une conspiration dont il est la victime, le Chevalier Noir nous entraîne à l'époque victorienne où l'obscurité de la nuit n'est troublée que pas la lueur fébrile et tremblante des réverbères de Gotham City .

- Batman : Gotham by Gaslight 1893 tome 1 par Andy Diggle et Leandro Fernández pour 22 €. Contenu VO : Gotham By Gaslight : The Kryptonian Age #1-6.

SYNOPSIS : 1860. Un mystérieux météore s'écrase sur les plaines du Midwest américain, déclenchant une chaîne d'événements qui se répercuteront dans les décennies à venir... Trente ans plus tard, en plein coeur de la révolution industrielle, Batman va devoir faire face à l'émergence de super êtres qui dépassent tout ce que le XIXe siècle a connu jusqu'alors, renversant l'équilibre des pouvoirs de cette version unique de l'univers DC.

18 avril :

- Dark Knights of Steel : Allwinter par Jay Kristoff, Tom TAYLOR, Riccardo Federici et Tirso Cons pour 22 €, avec une couverture variante pour 24 €. Contenu VO : Dark Knights of Steel : Allwinter #1-6.

SYNOPSIS : La neige tombe en abondance, le sang coule noir, et la couleur elle-même n'est plus qu'un lointain souvenir. Le légendaire assassin Deathstroke écume une terre gelée, tuant pour l'argent au sein d'une nation de jarls en guerre perpétuelle. Mais lorsque ce guerrier impitoyable doit escorter un jeune enfant aux mystérieux pouvoirs, choisira-t-il de prendre les armes pour mettre fin à la malédiction glaciale qui sévit sur ses terres, ou se laissera-t-il consumer par les erreurs de son passé ?

- DC Vampires : World War V tome 1 par Matthew ROSENBERG et Otto Schmidt pour 22 €. Contenu VO : DC Vampire : World War V #1-6.

SYNOPSIS : Suite à l'invasion par les vampires, le monde est plongé dans l'ombre. Les protecteurs de la Terre sont décimés : plus de Ligue de Justice , plus de héros... C'est la fin de l'hiver, et tout espoir d'une trêve fragile entre les héros humains dirigés par Green Arrow et l'armée de la reine des vampires, Barbara Gordon, a été anéanti par Damian Wayne et ses combattants de la guérilla. Il est le seul à continuer le combat contre les hordes assoiffées de sang, laissant Green Arrow face à un choix : se battre ou sacrifier le garçon au nom de la paix ?

- 6 nouveaux Urban Nomads.

25 avril :

- Absolute Power tome 3 (Dernier Tome) par Mark Waid, Dan Mora et Collectif pour 25 €. Contenu VO : Green Arrow #16 + Absolute Power #4 + Superman #18 + Wonder Woman #13 - Task Force Seven #6: Paradise Lost + Task Force Seven #7: Global Guardian + Absolute Power: Super Son + Green Lantern #15 + Absolute Power: Origins #1-3.

SYNOPSIS : Alors que les derniers super-héros se battent corps et âme sur l'île de Gamorra, Batman et Superman sont mis en difficultés par les forces de la Trinité du Mal. Amanda Waller , quant à elle, a franchi la ligne rouge lorsqu'elle fait appel à des renforts venus de tout le Multivers pour écraser les derniers rebelles. l'espoir est-il encore permis pour les super-héros ?

- Sacrifice tome 2 par Rick REMENDER, Max FIUMARA et André Lima ARAÚJO pour 20 €. Contenu VO : The Sacrificers #7-11.

SYNOPSIS : Après avoir perdu sa meilleure amie, Pigeon est sur le point de se résigner. Mais poussé dans ses derniers retranchements, il finit par découvrir que son coeur dissimule une rage aveuglante, qui ne demande qu'à être lâchée sur ce monde cruel. Un monde cruel qui voit également la déchéance de Soluna, confrontée à la perte de son foyer et de son statut où elle n'avait connu que richesse et amour. Deux destins que tout oppose, deux vies divergentes au sein d'un monde en pleine mutation, avec une unique option : la fuite.

- The Department of Truth tome 5 par James TYNION IV, Martin SIMMONDS et Alison SAMPSON pour 18 €. Contenu VO : The Department of Truth #23-27.

SYNOPSIS : Face à un ennemi sur le point de révéler ses plus sombres secrets au monde entier, le Département de la Vérité fait un choix des plus audacieux : être le premier à s'exposer au grand jour ! Mais pour comprendre ce pari fou, il faut retourner où tout a commencé, à Dallas, en 1963. Là, tandis que défile le cortège de John Fitzgerald Kennedy, une mystérieuse femme en rouge, les yeux marqués d'un X, pointe un fusil sur le président... et Lee Harvey Oswald est à ses côtés !

- The Nice House By The Sea tome 1 James TYNION IV et Álvaro Martínez Bueno pour 25 €. Contenu VO : The Nice House by the Sea #1-6.

SYNOPSIS : Aucun des douze convives de cette belle demeure en bord de Méditerranée ne connaissait Max. Elle connaissait pourtant chacun d'entre eux. Experts dans leur domaine, géants de l'industrie et du savoir moderne, chacun d'entre eux est l'excellence personnifiée. Pour échapper à la fin du monde et incarner l'avenir de l'Humanité, tous ont accepté en leur âme et conscience de se réunir dans ce petit paradis créé rien que pour eux, abandonnant vie et proches à leur triste sort. Survivre à la mort programmée de l'humanité ? Vivre éternellement ? Que pourrait-il y avoir de mal à ça ?

- The One Hand & The Six Fingers tome 4 par Ram V, Dan Watters, Laurence CAMPBELL & Sumit KUMAR pour 7,9 €. Contenu VO : The One Hand #4 + The Six Fingers #4.

SYNOPSIS : Le sens des symboles découverts sur chaque scène de crime n'est désormais plus un mystère pour Johannes, mais le prix de cette révélation risque d'être élevé, tant pour lui que pour la ville tout entière. De son côté, l'inspecteur Ari Nassar creuse toujours plus profondément dans les noirs secrets de Neo Novena, et le « Tueur à la main » n'est plus le seul à vouloir l'en empêcher... définitivement.

Enfin, sans forcément être des nouvelles annonces, petits rappels de titres déjà annoncés, mais décalés par l’éditeur. À savoir Le Déviant – Un conte de Noël tome 2 pour le 25 avril.