Récap des Big News Panini pour le 2ème trimestre 2025

Panini Comics vient de finir ses annonces pour le deuxième trimestre 2025 dans le cadre de son évènement Big News. D’ailleurs, les sorties dépassent un peu, puisqu’il y a des annonces pour le premier trimestre qui auraient mérité leur place dans la précédente vague. Vous trouverez la liste non-exhaustive des sorties à venir ci-dessous.

FEVRIER

Bimestriel Ultimate Univers 3 en Blind pack comme le premier

MARS

Marvel Prestige Daredevil : Born Again

AVRIL

Mensuel Venom War 1/3 (dans les 3 numéros : Venom War+ Venom + les mini-séries VW : Spider-Man, VW : Deadpool et VW : Carnage et les one-shots VW : Fantastic Four et VW : Daredevil)

Mensuel Marvel Comics 16 (Black Widow : Venomous + Venom War : Venomous)

Mensuel X-Men 7 (Venom War : Wolverine)

100% Marvel Thunderbolts : Worldstrike

Marvel Deluxe Thunderbolts par Warren Ellis et Mike Deodato Jr

Marvel Deluxe Sentry Reborn

Marvel Deluxe All-New Ghost Rider : Vengeance mécanique

Marvel Deluxe Thanos : Pouvoirs cosmiques

Marvel Deluxe Daredevil : Cauchemar

Poche Old Man Logan

Poche Spider-Verse

Poche Deadpool massacre Marvel

Poche Planète Hulk

Best of Marvel X-Men : Dieu crée, l’Homme détruit - Must Have

Excalibur l’intégrale 1991-1992

Marvel Anthologie Nous Sommes les Thunderbolts

Star Wars Hors Collection Star Wars : La Trilogie originale

Alien : What If

MAI

Mensuel Venom War 2/3

Mensuel Marvel Comics 17

Mensuel X-Men 8

Marvel Omnibus Avengers de Jonathan Hickman tome 1 (jusqu’à la fin d’Infinity)

Marvel Omnibus Wolverine par Jason Aaron tome 2 : En Enfer

Marvel Omnibus Thunderbolts tome 3 (Thunderbolts 64-75 et 100-109, Avengers/Thunderbolts 1-6, New Thunderbolts 1-18 et Zemo - Born Better 1-4)

Marvel Deluxe X-Men : Hellfire Saga tome 3 - Fall of X

100% Marvel Spider-Man - L’Empire (Reign)

100% Marvel Spider-Man - L’Empire 2

Coffret Spider-Man - L’Empire 1 et 2

Poche Civil War

Poche Ultimate Spider-Man

Poche Spider-Man par JMS

Poche DD par Miller

Wolverine l’intégrale 1990-1993

La Ligue des Gentlemen extraordinaires intégrale, couverture souple à 36,95€

Sunstone Mercy Intégrale (3ème tome)

JUIN

Mensuel Venom War 3/3

Mensuel Marvel Comics 18

Mensuel X-Men 9

Marvel Omnibus Le Gant de l’Infini

Marvel Deluxe Les Guerres Secrètes II

Marvel Deluxe Ironheart

Spider-Man Black Suit & Blood

Spider-Man l’intégrale 1990

Providence et autres récits lovecraftiens, couverture souple à 36,95€

Conan Omnibus Savage Sword of Conan tome 6

Cyberpunk 2077 - Kickdown

Nemesis Rogues ’ gallery (suite de Big Game)

Alien Vs Avengers

SANS DATE

100% Marvel Venom War Zombiotes (Venom War Zombiotes + Lethal Protectors)