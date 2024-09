Récap des Big News Panini pour le premier trimestre 2025

L'année 2025 de Panini commence à se profiler. L'éditeur a fait une série d'annonces dans le cadre de son évènement intitulé "big news". Il s'agit d'un aperçu de son programme pour le premier trimestre, qui n'est pas exhaustif, mais donne les principales sorties. Et il y a de quoi se faire plaisir ! Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des sorties annoncées par mois.

DECEMBRE 2024

Marvel Nightmare Art of Peach Momoko : recueil de couvertures

Marvel Manga Demon Wars (format manga)

JANVIER 2025

Bimensuel X-Men 1 et 2 (pas de changement de prix) : nouvelles séries X-Men de l’ère From the ashes (post-Krakoa)

Mensuel Blood Hunt 1/3 : les 3 numéros contiendront Blood Hunt, les mini-séries Blood Hunt : Dracula, BH : Black Panther et BH : Avengers Academy et les tie-ins de Miles Morales : Spider-Man et Dr Strange. Les versions cartonnées auront en plus un fascicule Blood Hunt version red band (plus violente), et donc un prix à 25€.

100% Marvel X-Men - Blood Hunt (mini-série BH : Wolverine/Logan et one-shots sur Magie, Psylocke, Jubilée et Wolverine /Laura)

100% Marvel Ghost Rider - Final Vengeance de Benjamin Percy et Danny Kim

100% Marvel Hellverine

100% Marvel Daredevil tome 2 de Saladin Ahmed, Aaron Kuder et Juann Cabal

100% Marvel Venom & Carnage - Symbiosis Necrosis (suite du tome 1 de Carnage et du tome 6 de Venom )

100% Marvel Deadpool tome 1 de Cody Ziglar et Roge Antonio

Marvel Deluxe Fantastic Four tome 1 de Ryan North, Iban Coello & Ivan Fiorelli

Marvel Deluxe Amazing Spider-Man tome 2, de Zeb Wells, John Romita Jr et Ed McGuinness

Marvel Deluxe Daredevil tome 3 de Chip Zdarsky et Marco Checchetto : #31-36 + Devil’s Reign #1-6 + DD Woman without Fear #1-3)

Marvel Deluxe Daredevil - Shadowland (nouvelle édition) d'Andy Diggle, Billy Tan, Rob de la Torre et Marco Checchetto

Marvel Deluxe Venom tome 3 - King in Black de Donny Cates et Ryan Stegman (dernier)

Marvel Omnibus Daredevil par Nocenti/Romita Jr : Daredevil #250-257 + Punisher #10 + Daredevil #259-263 + #265-276 + #278-282

Marvel Omnibus X-Factor par Peter David tome 2 (sur 4)

Star Wars Epic Collection Star Wars Légendes - La Menace Révélée tome 3

Beware the Planet of the Apes (prologue au premier film)

FÉVRIER 2025

Bimensuel X-Men 3 et 4

Mensuel Blood Hunt 2/3

100% Marvel Get Fury de Garth Ennis et Jacen Burrows

Marvel Deluxe Amazing Spider-Man tome 6 de Dan Slott

Marvel Deluxe X-Men tome 2 de Gerry Duggan, Villa et Cassara

Marvel Omnibus Punisher par Garth Ennis : réédition en grand format de l'omnibus déjà sorti

Marvel Omnibus Captain America par Ed Brubaker tome 3

Marvel Prestige Captain America - Truth de Robert Morales et Kyle Baker

Best of Marvel Hulk - Red Hulk - Must Have de Jeph Loeb et Ed McGuinness

Poche Daredevil par Frank Miller tome 1

Poche Spider-Man par Straczynski tome 1

Poche Kick-Ass tome 1

Marvel Kids Spider-Man Cosmic Chaos de Mike Maihack

Marvel Kids Giant-size Little Marvel de Skottie Young et Dax Gordine

Star Wars Epic Collection Star Wars Légendes - La Guerre des Clones tome 4 (dernier)

MARS 2025

Bimensuel X-Men 5 et 6

Mensuel Blood Hunt 3/3

100% Marvel Wolverine Revenge de Jonathan Hickman et Greg Capullo (pas la version red band)

Marvel Prestige Wolverine Revenge (en noir et blanc) de Jonathan Hickman et Greg Capullo (pas la version red band)

Marvel Deluxe Spider-Man - L’Histoire d’une vie (toute la mini-série + l’annual)

Marvel Deluxe Strange de Jed MacKay

Marvel Omnibus Spider-Man par David Michelinie & Mark Bagley tome 1 (sur 2)

Marvel Omnibus Immortal Hulk tome 2 d’Al Ewing

Spider-Man l’intégrale 1990 : 5 numéros + 3 annuals Amazing SM, Spectacular SM et Web of SM

Spider-Girl l’intégrale 1998-1999 : what if? + 12 numéros de la série

Best of Marvel Daredevil - End of Days - Must Have de Brian M. Bendis, David Mack, Klaus Janson & Bill Sienkiewicz

Carnage l’Intégrale 1991-1993 (premier tome : premières apparition + une partie de Maximum Carnage)

100% Star Wars La Haute République - Phase III tome 2

Conan le Barbare tome 4 de Jim Zub et Doug Braithwaite