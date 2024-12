Une série Battle Beast, spin-off d'Invincible

Skybound et Image ont annoncé du nouveau pour l'univers comics d'Invincible ! Alors qu'on le croyait terminé, une nouvelle série va voir le jour. Ce sera le premier nouveau comics Invincible depuis 7 ans ! Intitulée Invincible Universe: Battle Beast , elle s'intéressera, comme son nom l'indique au personnage de Battle Beast , le Fauve de Combat en VF. La très bonne nouvelle, c'est que l'équipe créative est composée de Robert Kirkman, le co-créateur d'Invincible, et Ryan Ottley, le principal dessinateur de la série Invincible et co-créateur de Battle Beast .

Le personnage, possédé par une soif insatiable de violence qui menace ceux qu'il aime, va parcourir l'univers pour trouver un guerrier plus puissant que lui qui pourra le tuer. L'intrigue se situera entre Invincible #19 et #55, période où on ne voit plus le personnage dans la série. En VF, c'est entre les tomes 3 et 5 de l'intégrale. Invincible Universe: Battle Beast #1 sortira le 16 avril 2025 aux Etats-Unis, et sa traduction française est prévue pour début 2026 chez Delcourt.