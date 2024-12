James Gunn s'exprime sur d'anciens projets Guardians of the Galaxy et sur les acteurs

Des visages familiers de retour ? C'est possible ! En effet, James Gunn a répondu à de nombreuses questions qui, une fois n'est pas coutume, étaient plus tournées vers Marvel. Il a ainsi confirmé qu'il avait déjà approché des acteurs des films Gardiens de la Galaxie pour qu'ils rejoignent le DCU. Il a également fait une parenthèse concernant Dave Bautista.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je ne sais pas si Dave veut toujours être Bane . Il le voulait par le passé. Je crois qu'il préfèrerait jouer un autre personnage que Bane maintenant. Bien sûr, j'aime Dave et je veux travailler une nouvelle fois avec lui.

Le réalisateur s'est également exprimé sur son lien actuel avec l'univers Guardians of the Galaxy. Il admet ne pas connaître la réponse légale à la question mais qu'il est fort probable qu'il soit toujours noté comme étant producteur sur les hypothétiques films à venir. Il a également signalé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient des Guardians et qu'ils avaient sa bénédiction.

Pour finir, Gunn a également mentionné d'anciennes idées liées à l'univers qui avaient été abordées à un moment ou à un autre. Ainsi, selon lui, des projets The Ravagers, Legendary Star-Lord et Rocket & Groot avaient été mis sur la table à un moment donné.