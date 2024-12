[Review VF] Art Of Invincible

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de The Art of Invincible écrit par Marc Sumerak. Il est sorti le 20 novembre pour 39,95 euros.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la série animée INVINCIBLE ! Les coulisses de la série d'animation à succès sont ici entièrement dévoilées. Un album pour TOUS les fans d'INVINCIBLE !

THE ART OF INVINCIBLE contient des designs exclusifs de personnages, d'arrière-plans et de véhicules, des interviews et des commentaires de la part des créateurs, à commencer par Robert Kirkman et le co-créateur/concepteur principal des personnages, Cory Walker. Un livre qui permet d'observer au plus près le processus de création derrière l'adaptation de la BD en série animée.

Autant le préciser dès le début, cet artbook ne s’intéresse pas du tout au comics Invincible. Il ne faut donc pas s’attendre à voir des pages de conception du comics, avec des croquis, des crayonnés ou ce genre de chose. La bande dessinée n’est citée que pour parler du travail d'adaptation, et tous les visuels ou presque viennent de la série animée. Le bouquin ne s’adresse donc pas à ceux qui s’intéressent au comics, mais à ceux qui ont vu la série animée.

Plusieurs aspects sont abordés dans le livre. La préface de Robert Kirkman est intéressante, mais il est aussi interviewé dans le cadre de l’artbook, et nous avons donc régulièrement des citations de lui. Dans un premier temps, le livre va s’intéresser au travail d’adaptation. C’est intéressant, puisqu’il a été fait par l’un des co-créateurs d’Invincible, Cory Walker. L’auteur n’avait jamais fait de dessin animé, et a appris pour cette série. C’est donc intéressant d’avoir son point de vue, et la façon dont la série a été conçue.

Nous découvrons comment les designs ont été adaptés, et les exigences d’une série animée par rapport à un comics. Ensuite, une grosse partie du livre s’attarde sur les spécificités de chaque épisode de la première saison. Enfin, on a une galerie de personnages, et des dessins de production. Si on s’intéresse à la conception d’une œuvre d’animation, l’ouvrage est très intéressant, même si on ne va pas jusqu’au vrai travail d’animateur, où l’on commence à voir les images bougées.

Le livre possède un bon nombre de textes, avec des interviews des principaux créatifs qui ont participé à la série animée, mais les dessins sont encore plus foisonnants. Je dois avouer que j’ai été un peu déçu, car on est loin du crayon de l’artiste. Il n’y a pas vraiment d’essais ratés, il s’agit surtout de montrer tout ce qui est en place pour réaliser la série. Du coup, on y voit les personnages sous toutes les coutures, mais aussi dans tous leurs états (blessés, démembrés...), ainsi que des décors, des paysages ou des véhicules par exemple.

C’est plutôt joli, mais très numérique, trop propre. Comme il est dit dans le livre, le style de dessin du comics était déjà très proche d’un rendu de dessin animé. Dans la série animée, nous sommes dans le cœur de l’action, et ce livre permet de s’arrêter et de voir le travail qui a été réalisé. C’est intéressant, et vous apprendrez des choses. En revanche, ça reste assez lisse, et vous n’aurez pas de détails croustillants, notamment sur le retard qu’a pris la série. Le livre intéressera donc surtout les gros fans de la série animée, qui voudront tout savoir d’elle.