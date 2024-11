[Sorties Comics] Mercredi 13 Novembre

Panini Comics



Fabian Nicieza, Mark Bagley, Patrick Zircher



Après s’être fait passer pour des super-héros, les Thunderbolts ont été démasqués et contraints de fuir. Désormais dirigée par Hawkeye, l’équipe d’anciens vilains veut prouver qu’elle est réellement capable d’agir pour le bien commun. Action, manipulation, traîtrises, faux-semblants…

(Contient les épisodes US Thunderbolts (1997) 34-63 et Annual 2000, Avengers (1998) 31-34, Thunderbolts: Life Sentences (2001) 1, Citizen V and the V-Battalion (2001) 1-3, Citizen V and the V-Battalion: The Everlasting (2002) 1-4 et Thunderbolts: From the Marvel Vault (2011) 1, précédemment publiés dans MARVEL HEROES 1-8, 12-18, 21,27, MARVEL HEROES HS 7, MARVEL ICONS : AVENGERS PAR BUSIEK ET PEREZ 2, MARVEL OMNIBUS : HEROES REBORN – LE RETOUR et inédits)

