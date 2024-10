[NYCC] Jim Lee et Jeph Loeb de retour sur la série Batman pour Hush 2

Depuis quelques temps, on parlait d'un retour de Jim Lee et Jeph Loeb ensemble. Si cette nouvelle avait déjà de quoi faire saliver, ce n'était rien à côté du bruit de couloir suivant qui parlait d'un retour des deux hommes sur la série Batman .

Aujourd'hui, et grâce à la Comic Con de New York, nous savons à présent que les deux hommes seront bien de retour dès Batman #158 soit en mars 2025 pour débuter... Hush 2 ! D'ailleurs, nous avons déjà quelques visuels à vous proposer :

Jim and Jeph Loeb are returning to do a Batman Hush Sequel. It starts in March 2025 with Batman #158 pic.twitter.com/nxWo6BVIri

Pour ceux qui l'ignorent, Batman Hush premier du nom (ou Batman Silence en VF) est, le plus souvent, dans le top 10 des meilleures lectures Batman . Il s'agit d'une oeuvre assez incroyable que MDCU vous conseille très régulièrement. D'ailleurs, l'oeuvre était présente dans notre top 10 des indispensables Batman (liste disponible ici). Voici ce que nous en avions dit :

Dans ce récit de Jeph Loeb et de Jim Lee, Batman doit faire face à un mystérieux criminel qui le manipule et qui cherche à le tuer en utilisant plusieurs de ses ennemis récurrents. Parallèlement, Bruce Wayne se rapproche de son meilleur ami d’enfance : Tommy Elliot et cela nous permet d’en apprendre plus sur l’enfance du jeune garçon. Mais surtout, Batman entame aussi une relation sérieuse avec la sulfureuse Catwoman .

Pourquoi le lire ? Déjà c'est Jim Lee aux dessins donc rien que pour cela, ça mérite de figurer dans le top 10. C'est superbement bien illustré et nous avons aussi le droit à un récit de qualité mais aussi très accessible et qui à l’instar des précédents récits de Loeb (souvenez-vous, le top 2) offre un large panorama de la Batverse. Néanmoins, le plus ici est que le récit est en grande partie centrée sur la relation de chat et de la souris entre Batman et de Catwoman et que cela a de quoi offrir un beau complément au film The Dark Knight Rises.

Où le trouver ? L’œuvre a été réédité par Urban Comics en 2013 dans leur collection DC Essentiels. Une version Collector en noir et blanc de l’œuvre a également été commercialisée. Elle a aussi fait l’objet des 2 premiers tomes de la collection consacrée aux incontournables de DC Comics d' Eaglemoss, lancée en 2015.