[Review VF] Zorro : La Légende

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Zorro : La Légende, dessiné par Alex Toth. Il sort demain pour 31 euros. Il contient les titres US The complete classic adventures by Alex Toth.

On ne le présente plus, Don Diego de la Vega alias Zorro, cet héros humaniste de Californie qui défend la veuve et l'orphelin, tourne le Sergent Garcia en ridicule et déjoue les complots des malfaiteurs de la pointe de son épée. Directement inspirées des personnages de la série télévisée de la fin des années 1950, ces aventures de Zorro en bande dessinée ont été produites à la demande des studios Disney pour les lecteurs du journal de Mickey par le maître du noir et blanc, Alex TOTH.

Pour rappel, nous avons effectué la review de Zorro : D'entre les morts de Sean Murphy dernièrement. Pour les intéressés, c'est par ici.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait peut-être de bon ton de dire quel est mon lien avec Zorro. En effet, pour ce genre d'oeuvre, il est toujours intéressant de savoir si celui qui en parle "débute" ou si, à l'inverse, il s'y connait. Dans le cas présent, votre serviteur a tout de même une petite expérience de Zorro. C'est un personnage que j'apprécie depuis que j'ai regardé la série TV Disney avec Guy Williams dans le rôle titre aux côtés de mon père le dimanche soir sur FR3. A côté de cela, j'ai également bousillé son film Zorro avec Alain Delon pour l'avoir un peu trop regardé (la belle époque des cassette video). Aujourd'hui encore, c'est d'ailleurs un film que je regarde fréquemment avec une certaine nostalgie. J'ai plus ou moin suivi les nouvelles aventures de Zorro sur M6. Enfin, j'ai beaucoup aimé le premier avec Banderas et bien moins sa suite (comme beaucoup de monde sans doute). Je connais aussi la chanson d'Henry Salvador (comment ça, cela n'aide pas ?!). Tout cela pour dire que j'apprécie cet univers et que j'ai sauté sur l'ouvrage lorsque j'ai vu un comics Zorro avec Murphy aux manettes. Ceci étant dit, passons à la review en elle-même.

Ho ! Ho ! Ha ! Senor Commandant, Don Diego est bien la dernière personne de toute la Californie à pouvoir être Zorro.

Zorro : La Légende a été écrit en parallèle de la série TV et par les mêmes personnes qui tenaient cette dernière. Et autant le dire tout de suite : cela se voit. Ambiance, écriture des personnages, humour, intrigues... Tout est dans la continuité de la série TV de 1957. C'est à tel point qu'il n'est pas rare de trouver des redites entre certaines scènes du livre et de la série TV. On peut penser à la scène où Diego, une épée en main, fait mine de ne pas savoir s'en servir face à Monastario. Bon, dans le comics, c'est Monastario qui la lui met dans les mains tandis que dans la série TV, c'est Diego qui, feint d'être outré lorsqu'on lui dit qu'il être trop gauche pour être Zorro et qui réclame une épée avant de faire l'imbécile avec l'arme blanche mais la finalité reste la même. L'idée est de montrer que Diego ne peut être Zorro car il ne sait pas tenir une épée. En ce sens, vous pouvez prendre la chose de deux manières. Soit la série TV est un peu floue dans votre esprit est dans ce cas-là, vous allez trouver là un produit assez exceptionnel tant il est fidèle au produit originel. Soit, à l'inverse, vous connaissez bien la série TV et là, la situation sera plus délicate. Vous pouvez apprécier de retrouver certaines scènes ou y voir un certain manque d'originalité. A titre personnel, je dois bien avouer que si cela m'a fait bizarre de retrouver quelques scènes plus ou moins identiques, cette impression a largement été balayée par la qualité de l'ouvrage. Je dirais même plus, il est difficile de ne pas lire le comics sans avoir la voix des personnages en tête, c'est dire.

Maintenant, avouez ! De la Vega, avouez que vous êtes Zorro !

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins d'Alex Toth sont assez bluffants. Il est difficile de ne pas s'attarder sur le visage des personages tant ils ressemblent aux acteurs de la série télévisée. C'est bien évidemment le cas pour le personnage principal à savoir Guy Williams en Don Diego de la Vega / Zorro mais également pour les personnages qui gravitent autour de lui à savoir Bernardo, le Sergent Garcia ou les personnages un peu plus secondaires tels que le Commandant Monastario ou le père du héros : Don Alejandro. De plus, le dessinateur propose un travail plus qu'honorable sur l'ensemble de l'ouvrage et ce, que cela soit dans les parties tournées vers l'action ou les parties un peu plus posées.

Fait intéressant, la préface proposée par Urban Comics est une ancienne préface dans laquelle Alex Toth s'exprime sur l'envers du décor et son ressenti quant à son travail. Un texte très intéressant dans lequel on remarquera une certaine dureté de la part du dessinateur vis-à-vis de sa proposition. Et si on peut être d'accord avec lui concernant le fait que les scènes d'action sont, peut-être, un peu trop rares (et souvent expéditives), ces dernières n'en restent pas moins de qualité.

Bien sûr, l'ouvrage est en noir et blanc ce qui colle d'autant plus à l'univers de l'ancienne série TV. Bref, pour les fans de la série Disney, il est quand même difficile de passer à côté de cet ouvrage.