Les premiers Savage Dragon de retour en VF

Les éditions Black and White croient toujours en Savage Dragon, et continue à vouloir publier la série en France. Le premier tome était sorti en 2022 et profitait d'une relance pour proposer des numéros récents. Les tomes 2 et 3 avaient vite suivi, avant que la publication marque une longue pause de plus d'un an, jusqu'à maintenant.

L'éditeur change de stratégie, et a décidé de proposer une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Au programme, un tome 4 contenant les numéros 211 à 216, mais surtout un album proposant les débuts de la série. Ce dernier se base sur la version Ultimate qu'Image publie en VO. Il contient la première mini-série de 5 numéros, ainsi que les 8 premiers numéros de la série régulière. Il s'agit en gros de la réédition de ce qu'avait publié en VF Sémic à l'époque, sauf que la première mini-série était moins étoffée, et que l'album propose du contenu supplémentaire.

L'éditeur propose aussi un comics avec la première apparition du personnage, et un album poche reprenant le numéro 190 en noir et blanc. Et comme toute bonne campagne de financement participatif, il y a d'autres chose, comme des couvertures alternatives ainsi que les trois premiers tomes en pack. Ce changement de stratégie de Black and White est plutôt bienvenu, car les prix s'étaient vite envolés, avec un tome 1 de 152 pages à 20€, un tome 2 de 176 pages à 24€ et un tome 3 de 208 pages qui atteignait les 35€ ! Nous retombons là à un tome 4 de 144 pages à 20€, et l'Ultimate 1 à 40€ pour 400 pages, ce qui n'est pas donné, mais raisonnable par rapport à la qualité des albums.

Bref, si le personnage vous intéresse, c'est probablement le meilleur moment pour s'y mettre. Après 2 tentatives infructueuses de publication VF (par Sémic et Delcourt), cette troisième chance est peut-être la dernière ! En tout cas, la campagne semble être bien engagée, puisqu'elle est actuellement financée à presque 200%. Pour la consulter, c'est sur la page Ulule du projet.