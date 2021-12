La VF de Savage Dragon se précise

Après des tentatives de Sémic et de Delcourt pour publier Savage Dragon en France, les éditions Black & White, spécialisé dans les beaux ouvrages, tentent l'aventure avec un premier tome à paraitre en février prochain. Après un report dû à la crise sanitaire, l'éditeur est en mesure de nous montrer la couverture de l'album. Il contiendra les numéros US 193 à 198 et fera 152 pages. S'il peut sembler bizarre de ne pas commencer avec le premier numéro, il faut savoir que ce numéro 193 est un bon point d'entrée dans la série : en effet, c'est à ce moment que le fils Dragon prend la relève du père. De plus l'éditeur se défend en précisant que la série suit de près l'actualité, et qu'il n'y aurait pas de sens à publier des histoires qui datent de 25 ans.

L'album coutera 19€, et 25€ pour une version Collector qui sera dévoilée à la sortie officielle en février. Petite curiosité bienvenue, Black & White met en place un courrier des lecteurs. Pour y participer, il suffit d'écrire à Savage.Dragon@editions-blackandwhite.com.