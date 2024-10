Résumé des annonces Urban Comics pour février 2025

Urban Comics a fini ses annonces pour le début de l'année 2025. MDCU a fait un récapitulatif des annonces faites pour chaque mois qu'on n'a pas abordées sur le site, et on termine avec le mois de février. Un mois consacré à l’Energon Universe, à l’univers Unnamed de Geoff Johns, aux titres de Skottie Young et à des fins de séries DC.

7 février :

- Aucune tombe assez profonde par Skottie Young et Jorge Corona pour 21 €. Contenu VO : Ain't No Grave #1-5

SYNOPSIS : Après une vie de crime et de violence, Ryder est tombée amoureuse et a choisi de se ranger pour se concentrer sur son rôle de mère. Mais lorsqu'elle apprend que tout ce pour quoi elle s'est battue risque de lui être enlevé, elle reprend ses revolvers et se met en route, car le temps lui est compté. Direction : Cypress, la ville à l'autre bout du monde. Son objectif : tuer celle qui tente de lui prendre la vie... la Mort elle-même.

- Fluff Fairyland ! Tome 3 par Skottie Young et Brett Bean pour 17 €. Contenu VO : I Hate Fairyland #11-15.

SYNOPSIS : Gertrude n'était plus qu'à un tout petit entrebâillement de porte de rentrer chez elle, mais l'ex-reine Cloudia a préféré s'y engouffrer à sa place ! Elle qui pensait fuir la violence de sa pire ennemie pour s'offrir une nouvelle vie dans le monde réel éprouve bien vite la brutalité de la vie citadine et l'indifférence de ses résidents. À Fairyland, Gert broie du noir dans son pub favori, jusqu'à ce que deux célèbres producteurs la contactent pour réaliser son biopic ! Un rêve de petite fille... qui ne va pas tarder à virer au cauchemar.

- Le Déviant – Un conte de Noël Tome 2 (Dernier tome) par James Tynion IV et Joshua Hixson pour 20 €. Contenu VO : The Deviant #5-9.

SYNOPSIS : Scénariste de BD, Michael Schmitz enquête sur l'homme emprisonné pour le monstrueux meurtre de deux adolescents, cinquante ans auparant. Mais pour Michael, le "tueur déviant" n'est pas seulement un sujet d'étude... c'est une obsession qui a changé le cours de son enfance et a défini sa propre identité. Et alors qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans l'histoire du déviant, un nouveau Père Noël tueur fait son apparition... et Milwaukee s'apprête à revivre le chapitre le plus sinistre de son histoire.

14 février :

- Destro – Seigneur de Guerre par Dan Watters et Andrei Bressan pour 18 €, avec une couverture variante pour 20 €. Contenu VO : Destro #1-5

SYNOPSIS : James McCullen Destro XXIV est l'homme derrière M.A.R.S. Industries, leader incontesté de la vente d'armes de haute technologie aux puissances mondiales... Mais l'émergence de l'Energon a tout changé. Alors que les ambitions de Destro grandissent, les « jumeaux pourpres » Tomax et Xamot Paoli émergent pour détruire leurs concurrents, et Cobra Commander réalise que son allié de fortune pourrait bien devenir son plus grand rival.

Scarlett – Mission spéciale par Kelly Thompson et Marco Ferrari pour 18 €, avec une couverture variante pour 20 €. Contenu VO : Scarlett #1-5

SYNOPSIS : Shana « Scarlett » O'Hara est sur le point d'entreprendre la mission la plus dangereuse de sa carrière: infiltrer la mystérieuse organisation japonaise du Clan Arashikage, pour percer les secrets de leur nouvelle et mystérieuse arme. Sa seule piste est son ancienne partenaire, Jinx, devenue membre active au service des Arashikage. Scarlett n'a d'autres choix que d'utiliser ses compétences très particulières pour survivre sous couverture... et lever le voile sur une nouvelle source d'énergie qui pourrait bien bouleverser les rapports de force de la planète entière. SCARLETT est l'occasion pour Kelly THOMPSON (BIRDS OF PREY, Black Widow) d'ouvrir le coffre à jouets de l'Energon Universe pour y faire ce qu'elle sait faire de mieux : un récit d'espionnage ultra rythmé, autour d'un personnage féminin badass et extrêmement bien caractérisé.

21 février :

- Dawn of JSA Tome 3 (Dernier tome) par Geoff Johns et Mikel Janin pour 36 €. Contenu VO : Justice Society of America #8-12 + Alan Scott #1-6 + Sandman #1-6.

SYNOPSIS : La Société de Justice d'Amérique parcourt l'Europe à la recherche de Ruby, la fille de la Lanterne Rouge ! Mais pourront-ils la rattraper avant qu'elle ne brûle la Terre à la recherche de son père ? Elle ne reculera devant rien pour le retrouver, même si cela signifie tuer la Chasseuse et détruire la SJA !

- Geiger Tome 2 par Geoff Johns et Gary Frank pour 22 €. Contenu VO : Geiger Ground Zero #1-2 + Ghost Machine + Geiger #1-6.

SYNOPSIS : Après avoir appris la terrible vérité concernant sa famille, Tarik Geiger, alias l'Homme qui brille, arpente dorénavant les routes radioactives des anciens États-Unis pour trouver un remède à sa condition physique. Toujours accompagné par son chien à deux têtes Barney, Geiger va rencontrer de nouveaux alliés et de nouveaux ennemis prêts à tout pour l'abattre...

- Redcoat Tome 1 par Geoff Johns et Bryan Hitch pour 31 €. Contenu VO : Redcoat #1-7 + Tales of the Unnamed: The Blizzard.

SYNOPSIS : Simon Pure, un soldat déserteur de l'armée britannique lors de la Guerre d'Indépendance américaine, voit son destin bouleversé par un rituel magique auquel il n'aurait jamais dû assister. Devenu immortel malgré lui, il balade son arrogance et son inconséquence à travers les époques, s'attirant toujours plus d'ennuis et manquant à chaque fois de provoquer un paradoxe temporel majeur. Et si c'était possible, la vie éternelle de Pure prend un tournant inattendu lorsqu'il croise la route d'un jeune garçon de 13 ans nommé Albert Einstein... THE UNNAMED : REDCOAT suit les aventures de Simon Pure, un personnage irrévérencieux qui, au fil de son existence, croise des figures historiques majeures. Geoff JOHNS (GREEN LANTERN, FLASH) et Bryan HITCH (THE AUTHORITY) proposent une nouvelle série régulière dans l'univers partagé de THE UNNAMED, où la magie, les voyages dans le temps et la conspiration règnent en maîtres.

- Nightwing Infinite Tome 7 (Dernier tome) par Tom Taylor et Bruno Redondo pour 22 €. Contenu VO : Nightwing #113-118 + Nightwing Annual 2024.

SYNOPSIS : La vie de Dick Grayson vole en éclats lorsque Sans-Coeur lui porte le coup fatidique qui pourrait marquer la fin du justicier masqué et plonger la ville de Blüdhaven dans les ténèbres. Privé de ses ressources et paralysé par la peur du vide, Nightwing n'a d'autres choix que de s'exiler pour tenter de se reconstruire, et espérer retrouver au fond de lui de quoi sont fait les héros. Tom TAYLOR (DCEASED, INJUSTICE, DARK KNIGHTS OF Steel ) conclut ici son run acclamé par les lecteurs et par la critique, qui a redéfini le personnage de manière drôle, tendre et attachante.

28 février :

- Batman Off-World (Décalage) par Jason Aaron et Doug Mahnke 18 €. Contenu VO : BATMAN OFF-WORLD #1-6.

SYNOPSIS : Alors que, comme chaque soir depuis qu'il a enfilé sa cape, Bruce Wayne arpentait les rues et les toits de Gotham pour contre-carrer les plans de la pègre, ce qui aurait dû être une nuit de routine prit une tout autre tournure. Une rencontre avec un être venu d'une autre planète lui fit comprendre la possibilité d'une invasion de la Terre par une race extraterrestre. Dès lors, une seule solution s'offrit à lui, embarquer pour l'autre côté de l'Univers pour éradiquer le mal à la racine !

The One Hand & The Six Fingers Tome 2.