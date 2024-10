[Sorties Comics] Vendredi 04 Octobre

Urban Comics



Loin des bancs de la Justice League adorée du grand public, Frankenstein fait partie d'un réseau d'êtres étranges qui travaillent pour une organisation gouvernementale encore plus étrange : les Sur-Humains Agents de Défense de l'État, plus connus sous le nom de S.H.A.D.E. Avec son équipe, le monstre le plus célèbre de l'histoire protège l'humanité des menaces surnaturelles. Mais peut-il protéger le monde de menaces encore plus horribles que lui ? Et surtout, étant lui-même vilipendé pour ce qu'il est, voudra-t-il accepter cette mission ?

Contenu vo : Seven Soldiers #1-4 + Frankenstein : Agent of S.H.A.D.E. #1-7

Prix : 25€