[Sorties Comics] Mercredi 18 Septembre

Hi Comics

Les tensions au sein du quartier mutant sont de plus en plus fortes. Les Mutanimaux exercent une pression insupportable sur les habitants, qui estiment que les Tortues Ninja n’en font pas assez pour les protéger. Karai est à la recherche de deux mutants très puissants qui pourraient influencer l’équilibre des pouvoirs dans New York. Tout bascule quand une figure familière surgit du futur pour prévenir les Tortues d’un avenir catastrophique qu’il faut absolument éviter. Une situation dont les enjeux reposent entièrement sur Jennika. Cette dernière doit faire face à ses démons et trouver une manièrede maîtriser sa colère. Sinon, c’est tout le quartier – et plus encore– qui sera perdu…



Sophie Campbell (Wet Moon, Jem and the Holograms…) poursuit sa réinvention, au scénario et au dessin, de l’univers des Tortues Ninja en s’interrogeant sur nos relations sociales et les difficultés à faire front, ensemble, en temps de crise. Une lecture inédite et profonde des Tortues, qui n’en oublie jamais le divertissement.

Prix : 19.95€