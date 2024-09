[Review VF] L'étrange quotidien de Christopher Chaos

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de L'étrange quotidien de Christopher Chaos, écrit par Tate Brombal et dessiné par Isaac Goodhart sur une idée de James Tynion IV. Il est sorti le 6 septembre pour 19 euros. Il contient les titres US The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos #1-6.

Christopher Chaos est un adolescent pas tout à fait comme les autres. Toute sa vie, il a su qu'il avait quelque chose de différent. Son esprit brillant lui permet d'accomplir des merveilles qui dépassent les limites de l'imaginable. Malheureusement pour lui, ces compétences hors du commun sont aussi la source de bien des problèmes dans sa vie... Quand un jour, le tombeur de son lycée s'avère être un monstre tout droit sorti d'un film d'horreur, Christopher est plongé dans un monde rempli de créatures et de légendes, menacé par une secte de chasseurs bien déterminée à tous les éliminer.

Mon cerveau veut construire quelque chose, c'est une évidence... Reste à savoir quoi.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un point sur l'objet en lui-même. Le titre appartient à la collection Urban Blast annoncé par Urban Comics en début d'année. Une sélection de comics dont le public ciblé est plutôt l'adolescent/le jeune adulte. Le format est adapté en ce sens avec une hard cover mise de côté au profit d'une soft cover qui tend vers le papier glacé mais tout en restant relativement résistant. Pour ceux qui veulent plus de détails, vous trouverez une analyse plus poussée sur le sujet dans une de nos vidéos disponibles ici.

Qu'en est-il exactement de L'étrange quotidien de Christopher Chaos ? Peut-on dire qu'il s'agit d'une oeuvre destinée avant tout à un public assez jeune ? Plutôt, oui. Non seulement le personnage principal est un adolescent mais, en plus, il s'agit d'un personnage qui se confie, qui dévoile ses sentiments. Une approche intimiste qui permet au jeune de lecteur de se projeter sans aucun problème. On notera également qu'il s'agit d'un personnage qui se veut volontaire dans l'air du temps sans que cela fasse trop "faux", trop forcé. Christopher a sa sensibilité et sa complexité ce qui en fait un personnage particulièrement attachant.

Concernant l'intrigue, elle est plutôt intéressante car elle inverse les codes de façon assez ingénieuse. Pour résumer, sans trop en dévoiler tout de même, il s'agit de personnages différents (par "différents", entendez ici des créatures de la nuit tirés des plus grandes histoires de l'horreur) qui s'allient afin de repousser les assauts du corps des Helwings, une secte qui reprend de nombreux codes de la religion et qui désire se débarasser des créatures de la nuit, peu importe si les créatures sont innocentes ou non. En ce sens, ce comics reprend sur plusieurs points le principe des X-Men (avec le côté super-héros en collants en moins).

Ce n'est pas de la science, tout ça. C'est de la folie.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle a clairement son charme en plus d'être résolument moderne. A ce titre, elle est dans la lignée de tout ce qui appartient à la collection Urban Blast. On remarquera également le soin tout particulier (et non forcé !) qui a été apporté afin de représenter plusieurs communautés et morphologies. On notera également un juste milieu dans la représentation de la violence. D'un côté, nous avons droit a pas mal de détails et de l'autre, il y a un effet "sauce tomate" afin de rendre la scène moins morbide. Le rendu final ne sera pas forcément au goût des amateurs d'horreur mais il a le mérite de permettre au titre de rester une lecture pour adolescent sans le moindre problème. Bonne colorisation et bonnes covers.

En bonus, vous trouverez quelques pages de recherches et croquis, les différentes étapes de la création d'une des covers ainsi qu'une galerie contenant les différentes covers.