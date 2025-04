Urban Comics annonce le crossover DC x Sonic pour septembre 2025

Seuls deux numéros sont sortis aux Etats-Unis du côté d'IDW Publishing (et encore, le deuxième est sorti ce matin même) qu'Urban Comics a d'ores et déjà annoncé que le titre DC X Sonic serait également proposé en France. Pour nous, cela sera donc le 5 septembre soit deux petits mois après la sortie du dernier numéro sur le sol américain.

Lorsque le maléfique Darkseid envahit Green Hills à la recherche du pouvoir ultime, Sonic et ses amis se trouvent dos au mur... Heureusement pour eux, la Ligue de Justice est en mesure d'intervenir et de leur prêter main forte ! Mais pour espérer vaincre le tyran, il leur faudra combiner leurs pouvoirs et former une nouvelle Ligue hors-du-commun.

L'équipe créative est composée d'Ian Flynn au scénario et d'Adam Bryce Thomas au dessin. Vous trouverez le titre dans la collection Urban Blast (soit la collection jeunesse de l'éditeur) au prix de 15.99€.

