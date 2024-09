[Sorties Comics] Mercredi 04 Septembre

Panini Comics

Gerry Duggan, Kieron Gillen, Lucas Werneck, R.B. Silva…



Depuis le dernier Gala des Damnés, les mutants et Krakoa sont à terre. Mais aujourd’hui, ils sont bien décidés à se relever et à riposter contre les forces d’Orchis, Nemrod et la Sentinelle Oméga qui cherchent à les exterminer pour livrer la Terre aux machines et à l’intelligence artificielle.

(Contient les épisodes US Fall of the House of X (2024) 1, Rise of the Powers of X (2024) 1, Wolverine (2020) 41, X-Men (2021) 30 et Cable (2024) 1, inédits)

Prix : 16€