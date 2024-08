[Review VF] Danger Street

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Danger Street, écrit par Tom King et dessiné par Jorge Fornés. Il sort demain pour 30 euros. Il contient les titres US Danger Street #1-12.

Starman, Metamorpho et Warlord souhaitent intégrer la Justice League à tout prix. Pour prouver qu'ils en sont dignes, ils ont la brillante idée d'invoquer et d'affronter l'un de ses plus redoutables ennemis : Darkseid. Sans grande surprise, les conséquences sont terribles pour le monde, qui se dirige bien vite vers une crise sans précédent. Le voyage pour tenter de rattraper leur bévue sera périlleux, et l'aide de Manhunter, Lady Cop, Creeper ou encore la Green Team ne sera pas de trop !

Adieu, Darkseid. Bonjour, Ligue de Justice d'Amérique ahahah

Danger Street est... perturbant. Bon, vous allez me dire qu'il en est rarement autrement avec King. Mais cette fois, cela va encore plus loin. Tout d'abord, la narration... Le narrateur n'est autre que le Heaume du destin (ndlr : aussi appelé le casque jaune du Docteur Fate ) qui prend la parole de la même manière que nous pourrions raconter une histoire ou un conte de fées. Et autant dire qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Parfois, on peut regretter de n'avoir pas grand-chose à lire dans une bande dessinée, ce n'est absolument pas le cas ici. Au contraire, vous en avez "pour votre argent". Autre élément assez étonnant, King mêle beaucoup d'éléments oubliés ou secondaires de l'univers DC à des éléments plus primordiaux. Cette approche, déjà utilisée par le passé par d'autres auteurs tels que Grant Morrison, fait que l'ouvrage peut être assez difficile à aborder. Et la "touche King" et son habitude de proposer une oeuvre volontairement décousue n'arrangent pas l'accessibilité de Danger Street. Au final, nous nous retrouvons donc avec une oeuvre plutôt intriguante, originale, complexe mais qui n'est pas à mettre entr toutes les mains.

Attention, les scènes d'action sont plutôt rares et, nous pouvons même dire, souvent expéditives. Cela n'a rien à voir avec un Justice League Vs Darkseid comme nous pourrions le voir si tant d'autres oeuvres.

Seigneur. P**** de gosses.

Concernant la partie graphique, Jorge Fornés propose un travail de qualité sur l'ensemble des numéros. Le découpage est assez classique et on pourrait penser que certaines cases manquent peut-être un peu de dynamisme mais il faut bien avouer que l'ensemble de l'ouvrage possède un rythme relativement lent. Pour le reste, il n'y a pas vraiment véritablement négatif. Il y a un certain soin apporté aux personnages tandis que les décors offrent très souvent leur lot de détails. La colorisation est bonne et les covers plus encore.

En bonus, vous trouverez une galerie de couvertures alternatives.