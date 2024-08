James Spader de retour en Ultron pour Vision Quest

Petite news rapide qui devrait faire plaisir à tous les nostalgiques de la belle époque du MCU puisqu'il a été annoncé que James Spader allait être de retour dans Vision Quest près de dix ans après avoir été la voix d'Ultron dans Avengers: Age of Ultron. Un retour du côté des doubleurs ? Pas si sûr. En effet, de son côté, Deadline mentionne que l'acteur ne se cantonnerait pas qu'à "une voix". De là, les spéculations vont bon train et certains fans le voient déjà tenir le rôle de la version humaine d'Ultron. Bref, un retour confirmé mais des détails qui manquent encore.

De votre côté, qu'attendez-vous de ce retour ?

Pour rappel, l'acteur n'est intervenu que dans Avengers: Age of Ultron au sein du MCU. Bien sûr, vous pouvez le voir dans bien d'autres choses notamment The Office ou le film Stargate pour les plus anciens.