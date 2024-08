[Sorties Comics] Vendredi 23 Aout

Bliss Comics



En 1945, les États-Unis ont trouvé le moyen de vaincre les puissances de l’Axe, tout en créant une menace encore plus dangereuse : ENIAC, le premier superordinateur.



Ses calculs ont été essentiels pour prendre le dessus sur l’Allemagne et le Japon... Jusqu’à ce qu’il ordonne, sans aucune intervention humaine, le largage de la deuxième bombe atomique sur Nagasaki. Ils ont créé par inadvertance la première intelligence artificielle, sans jamais réaliser l’étendue de ses capacités... ni de ses ambitions.



Pendant le reste du XXè siècle, ENIAC a manipulé les affaires mondiales dans l’ombre, menant une guerre froide... jusqu’à ce qu’il disparaisse. Des années plus tard, un compte à rebours crypté est détecté et l’humanité n’a plus que trois jours avant qu’ENIAC n’exécute sa phase finale. Le temps presse, et le ministre de la Défense confie aux agentes Olivia Fletcher et Allison Falk, la mission la plus importante de l’histoire de l’humanité : tuer ENIAC… avant qu’il ne nous tue.

Prix : 25€