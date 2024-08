[Sorties Comics] Mercredi 14 Aout

Panini Comics



Brian Wood, Gabriel Hardman, James Stokoe, Johnnie Christmas…



La marine coloniale Zula Hendricks découvre que Weyland-Yutani convoite de nouveau l’espèce la plus mortelle de l’univers : les xénomorphes. Elle décide alors de se rebeller et de déserter pour faire échouer l’entreprise et éviter que les terribles aliens n’envahissent la Terre.

(Contient les épisodes US Aliens: Fast Track to Heaven, Aliens: Colonial Marines – No Man Left Behind, Alien: Isolation, Aliens: Defiance 1-12, Aliens: Dead Orbit 1-4, Aliens: Dust to Dust 1-4, Aliens: Resistance 1-4, Aliens: Rescue 1-4, Alien: The Original Screenplay 1-5, William Gibson's Alien3: The Unproduced Screenplay 1-5, FCBD 2016: Aliens et Dark Horse Presents (2011) 12-17, inédits)

Prix : 80€