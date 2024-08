[VF] Sorties Comics d'août 2024

Panini Comics



Pas de note

Tim Siedell, John Wagner, Gabriel Guzman, Ian Gibson…



Un soldat laissé pour mort déteste les Jedi qui l'ont abandonné. Des années plus tard, il est fasciné par les histoires d’un grand guerrier : Dark Vador ! Lorsque le Seigneur Noir des Sith engage Boba Fett pour une importante mission, le chasseur de primes se retournera-t-il contre l'Empire ?

(Contient les épisodes US Star Wars: Darth Vader and the Cry of Shadows (2013) 1-5, Star Wars: Jabba the Hutt – The Gaar Suppoon Hit -1995, Star Wars: Jabba the Hutt – The Hunger of Princess Nampi (1995), Star Wars: Jabba the Hutt – The Dynasty Trap (1995), Star Wars: Jabba the Hutt – Betrayal (1996), Star Wars: Boba Fett – Enemy of the Empire (1999) 1-4 et Star Wars Tales (1999) 7, 11, 12, 15, 18-20, Visionaries OGN (2005), Dark Horse Presents Annual '99 et FCBD 2012: Star Wars (extraits), inédits)

Prix : 34€