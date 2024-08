[Review VF] Le Pingouin Tome 1 : Bec et ongles

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Le Pingouin Tome 1 : Bec et ongles, écrit par Tom King et dessiné par Rafel De Latorre pour les numéros 1 à 5 et Chip Zdarsky et Belen Ortega pour le numéro 0. Il sortira le 19 août pour 18 euros. Il contient les titres US THE PENGUIN #0-5.

Le Pingouin est mort. Finie la lutte pour le contrôle des activités criminelles qui rythment les nuits de Gotham. Enfin, c'est ce que tout le monde croit. Chargée de retrouver ses enfants, Catwoman découvre qu'Oswald Cobblepot est en vie, caché sous une fausse identité à Metropolis. Mais lorsqu'elle lui apprend que ses enfants sont en danger, restera-t-il caché comme il se l'était promis ? Ou se laissera-t-il regagner par cette addiction plus forte que toutes les autres : affronter Batman ?

Pourquoi sommes-nous tous des noctambules à Gotham ?

Retour de Tom King sur l'univers de Batman . Un retour gagnant ? Plutôt, oui. Le récit est solide et, je dirais même, assez exemplaire sur plusieurs points. On peut penser à Penguin #2 qui est assez incroyable en terme de construction et qui est du genre à donner la chair de poule. De même, on retrouve tout ce qui fait le charme de l'auteur : un récit atypique, une ambiance un peu polar et des personnages travaillés.

Par contre, il est également à noter une petite baisse de régime dans le numéro 3. C'est tellement rare pour du King que cela saute aux yeux lorsque l'on apprécie l'auteur. Pour le coup, on a un peu de mal à comprendre quelle est la direction prise. Après tout, le nombre de pages utilisées pour que le Pingouin puisse monter sa nouvelle équipe est assez dingue. Dans les faits, ce n'est pas forcément un mal mais c'est déjà plus dérangeant lorsque l'on se pause la question de la finalité de la manoeuvre. Sans spoiler, il est difficile de ne pas se dire "tout ça pour ça ?" par la suite. Mais bon... une fois encore, il s'agit tout au plus d'un petit coup de mou dans un récit de qualité.

Pour le reste, on notera également que les enfants du Pingouin sont assez secondaires pour le moment. Alors, vous allez me dire que le comics se nomme "Pingouin" et non "les enfants du Pingouin " mais le synopsis et les résumés semblaient pourtant proposer une toute autre direction.

- Et toi ? T'es quoi au juste ? - Tu ne le sais pas ? Je suis le petit gros. Avec un parapluie wak wak wak.

Concernant la partie graphique, elle est très bonne. Belén Ortega offre un bon travail pour son numéro 0 avec un trait et une colorisation à la fois moderne et dynamique. Quant à Rafael de Latorre... Que dire... Son boulot est juste incroyable. C'est un plaisir d'étudier les traits des visages des personnages ou les décors. Il propose une approche simple, sans fioriture et efficace qui renforce d'autant plus l'univers "brut" de King.

Pour ce qui est des covers, elles sont toutes de qualité (variant covers y compris). Par contre, il est vrai que la cover principale est largement au-dessus. Réalisée par Ben Olivier pour le numéro 5, cette couverture est juste incroyable.