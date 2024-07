[SDCC] Nouveau spin-off pour The Boys : Vought Rising avec Soldier Boy

LA grande annonce de l'univers The Boys !

Il y a déjà eu pas mal de choses à se mettre sous la dent lors de cette San Diego Comic Con. Néanmoins, l'une des plus grosses annonces jusque-là est sans doute celle-ci : un nouveau spin-off pour The Boys ! Cette fois, il s'agira d'une série intitulée Vought Rising. Une série qui marquera le retour de Jensen Ackles en Soldier Boy et Aya Cash en Stormfront.

Il n'y a pas beaucoup plus d'éléments à se mettre sous la dent pour le moment. Néanmoins, nous savons que l'intrigue aura lieu durant les années 50 et que, comme l'indique le titre, la série se concentrera sur la percée de la famille Vought au sein de la société.

Pour le moment, aucune date n'a été avancée mais nous n'irons pas jusqu'à dire que nous allons manquer de The Boys puisque, pour rappel, la saison 2 de Gen V a été annoncée pour 2025 et la dernière saison de The Boys pour 2026.